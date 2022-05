Beccalossi: “Per l’Inter c’è un po’ di rammarico, il campionato si poteva vincere. Ma…”

Ospite della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, l'ex numero 10 dell'Inter Evaristo Beccalossi ha fatto così il punto sul campionato

"E' un campionato bellissimo, il Milan lo può vincere. Dopo Bologna per l'Inter ci può essere del rammarico. All'inizio l'Inter era in ritardo, poi è rientrata su Milan e Napoli. Ci sono troppe sentenze, faccio fatica a parlare di calcio, bisogna rispettare il cammino di tutti. Occasione persa per i nerazzurri? Il campionato si poteva vincere, ma per l'annata e per come si era partiti a luglio è stata un'annata positiva, visto che comunque abbiamo vinto due trofei. Con un po' più di fortuna avremmo potuto vincere, ma bisogna apprezzare il lavoro. Ero a San Siro per il derby, al 70' non avevo mai avuto la sensazione di poterlo perdere. In un attimo ci siamo ritrovati sotto 2-1. Non so se abbiamo perso lo scudetto per quella partita, ma da lì si è ribaltato tutto e abbiamo".