Beccalossi: “L’Inter ha meritato di vincere contro il Napoli, Dzeko un esempio”

Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter, in un'intervista concessa al Giornale di Brescia è tornato sul successo dei nerazzurri contro il Napoli: "Che partita ho visto? Bella, davvero bella, una sfida che l'Inter ha meritato di vincere per come ha giocato nel complesso, ma in cui il Napoli secondo me ha comunque dimostrato di essere una corazzata della serie A. Sinceramente non capisco le critiche piovute sulla squadra di Spalletti, peraltro alla prima sconfitta in campionato. Inzaghi è stato bravo a chiudere le giocate degli uomini chiave del Napoli, la squadra ha creato occasioni anche nel primo tempo, ma ripeto: attenzione ai partenopei perché giocano davvero un ottimo calcio".

"Molti pensavano che presentare Dzeko e Lukaku contro la difesa di Spaletti non fosse la mossa ideale, invece hanno saputo lavorare bene in fase di non possesso oltre a dare profondità. Ho visto tante verticalizzazioni e questo è il calcio che piace a me. Perché va bene la tattica, va bene studiare l'avversario, ma vuoi mettere che bello quando si ha la sensazione di poter fare gol in ogni momento? Dzeko? Ha 36 anni, ma il suo valore lo si vede chiaramente. Ha il contratto in scadenza, ma avete mai sentito una volta parlare della faccenda come capita a tanti altri? Edin pensa a fare il suo in campo ed è un esempio per tutti, non solo per i compagni. Avevo avuto modo di conoscerlo ai tempi del Manchester City con Mancini allenatore: mi fece una grande impressione anche come uomo e oggi non posso che confermare".