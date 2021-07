Beccalossi: “Ecco la missione dell’Inter. Hakimi? Più facile da sostituire di…”

Le considerazioni dell'ex calciatore nerazzurro a proposito dell'obiettivo della prossima stagione

Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, ha parlato dei nerazzurri in una intervista rilasciata ai microfoni di TMW: "Preoccupato? Se sei chiaro, no. Oggi non puoi più comprare calciatori a certe cifre, ma bisogna pensare a mettere a posto le società. Dopo dieci anni hanno vinto un campionato importante, ma adesso c'è da pensare a mettere a posto le società. Questo fa parte della vita, ci sono momenti in cui puoi spendere e dei momenti no. Bisogna essere consapevoli che si dovrà continuare ad essere protagonisti senza poter spendere come prima. Hakimi? E' stato un anno all'Inter e ha fatto cose eccezionali. E' fortissimo, ma meno difficile da sostituire rispetto a Lukaku e Lautaro Martinez. Tra i tre è giusto privarsi di lui".