Beccalossi: “Inter, la situazione era difficile. Società brava a completare la rosa”

L'ex attaccante dell'Inter Evaristo Beccalossi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'arrivo di Correa

«C’era tanta paura, un mese e mezzo fa si vedeva tutto nero. Invece, sono rimasto sorpreso positivamente. E l’Inter è pronta a lottare per i vertici. Complimenti. Non era facile. Perché Lukaku è davvero un calciatore straordinario. Ma Dzeko e Correa, l’ultimo arrivato, sono due signori attaccanti e poi c’è Lautaro Martinez che, sono certo, farà una grande stagione. Diciamo che il pessimismo è stato allontanato, è finito. Ho visto la squadra in amichevole e col Genoa alla prima di campionato e mi è piaciuta. Penso che la strada sia quella giusta. Dopo due partenze come quelle, la situazione sembrava particolarmente difficile, ma la società è stata brava a completare l’organico. E ora si può proseguire».