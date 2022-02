Beccalossi: “L’Inter è forte, niente drammi. Ma Lautaro va recuperato”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Non bisogna sottovalutare nessuno, ma la forza dell'Inter c'è. Non farei drammi"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Evaristo Beccalossi , ex calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo il pareggio di ieri con il Napoli : "Non sono rammaricato, andare sotto poco dopo l'inizio e ribaltarla non è facile: sotto il punto di vista di gioco e prestazione la squadra c'è stata, mancano i punti. A novembre-dicembre l'Inter le ha vinte tutte, la forza c'è ancora. Non bisogna sottovalutare nessuno, ma la forza dell'Inter c'è.

Non farei drammi, ancora più convinti perché la squadra è forte. Lautaro? Non sta attraversando un buonissimo momento, io non ribalterei le gerarchie ma fa bene Inzaghi ad alternare tutti: deve continuare a ruotare ma Lautaro va recuperato. Deve stare tranquillo: l'attaccante vive per il gol, ma bisogna avere il giusto equilibrio per stare sereni. Lautaro è generoso, dà sempre tutto.