Beccalossi: “Lautaro? Sta a lui dire di voler restare all’Inter. La distanza dalla Juve…”

Intervenuto a Sportitalia, Evaristo Beccalossi, ha avuto modo di incrociare Zenga – anche lui in collegamento – rispondere ad una domanda sulla possibile cessione di Lautaro Martinez. Ecco la sua risposta: «E’ un ottimo giocatore, ma dopo l’esperienza con lo scambio Ibta-Eto’o nel calcio ci sta tutto. Come giocatore mi piace tantissimo. Anche lui ha una clausola. Sta a lui dire di voler restare e vincere con l’Inter. Perché se arriva il Barcellona che paga… Se sarà il mercato dell’Inter? Il 70-80% hai accorciato la distanza dalla Juve ma per battagliare alla pari 2-3 inserimenti importanti vanno fatti».

(Fonte: SI)