Intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, Evaristo Beccalossi , ex calciatore, ha commentato così l'avvio di stagione dell'Inter : "Siamo all'inizio e puoi avere qualche problema, invece pronti via è stato uno dei più grandi inizi di campionati per gioco e risultati. Il lavoro dell'allenatore porta grandissime cose: fanno risultati giocando bene.

E' entrato in punta di piedi, è sempre andato in crescita: ottiene risultato a seconda di come vuole impostare la partita. Thuram? Ho visto un grandissimo giocatore: ho avuto la fortuna di conoscerlo, psicologicamente mi piace come giocatore e come persona. La Juve? Preoccupare no, rispetto sì: ha dato una svolta, Motta sta cercando una strada nuova. Mi auguro che per 5-6 torni ad alti livelli (è una battuta, ndr): ma mi piace l'idea di calcio di Thiago".