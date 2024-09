Pierluigi Pardo , a DAZN, ha detto la sua sulla griglia per il campionato e sulle rivali per lo scudetto. «L'Inter ha dominato il campionato l'anno scorso e non ha cambiato la sua caratura e con l'Atalanta ha fatto una prestazione super. La Juve per mercato ed energia che c'è è sicuramente in grado di competere. Il Napoli è un punto interrogativo potenzialmente molto interessato. Milan e Atalanta hanno iniziato non bene ma hanno un buon potenziale», ha sottolineato.

E quando gli è stato chiesto chi potrebbe vincere il titolo di capocannoniere si è soffermato in particolare su una vecchia conoscenza nerazzurra: «Credo che il Napoli sia costruito attorno a Lukaku, come dice lo slogan di quella famosa pubblicità. Ha caratteristiche molto particolari ovviamente e anche l'anno scorso non aveva fatto preparazione. E nonostante una stagione non del tutto positiva aveva fatto 21 gol, ha segnato tanto anche in Europa League. Credo che per quanto sia centrale nel lavoro di Conte sia nel podio dei favoriti per il titolo di cannoniere con Lautaroe Vlahovic», ha concluso il giornalista.