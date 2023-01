Beccalossi: “Monza-Inter semba un po’ il derby col Milan. I nerazzurri devono solo vincere”

«Con Galliani e Berlusconi in tribuna sembrerà un po’ un derby Milan-Inter, anche se i giocatori a queste cose non pensano. Non mi stupisce che i brianzoli stiano facendo così bene, ma l’Inter deve vincere e basta. Con Napoli, Milan e Juve, la sfida scudetto è apertissima».

Beccalossi, che di Vialli è stato compagno alla Samp e collega in Nazionale come capo delegazione dell’Under 19, ricorda «una persona eccezionale per davvero, non come si dice sempre di chi se ne va».