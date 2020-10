Beccalossi: “L’Inter può lottare per vincere lo scudetto. Conte è al secondo anno, la rosa…”

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica “Extratime” su Radio Uno, Evaristo Beccalossi si è detto convinto delle possibilità di scudetto dell’Inter di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni:

“Credo che per l’Inter ci siano le possibilità di lottare per vincere il campionato, perché Conte è al secondo anno e la rosa è competitiva. I conti si faranno alla fine, al di là di un percorso difficile. Questa situazione di emergenza e di preoccupazione, insieme al fatto di giocare da parecchi mesi senza pubblico, ha un effetto drammatico: chi è in campo vuole sentire San Siro e la spinta che arriva dal pubblico, ma questo vale anche per le altre squadre“.

(Fonte: Radio Uno)