Behrami: “Brozovic, sbracciare così tanto porta negatività. Come ha detto Bastoni…”

In diretta su Twitch, l’ex centrocampista Valon Behrami ha risposto così sull’inizio di stagione di Marcelo Brozovic in casa Inter :

“Brozovic non ha avuto un atteggiamento sempre positivo quando c’era. Come ha detto anche Bastoni, il fatto di sbracciare tra di loro non era positivo e Brozovic lo faceva davvero tanto. Mandava un segnale scomodo a tutto l’ambiente. Scende la positività e c’è inevitabilmente più negatività”, le sue parole al canale di calciomercato.it.