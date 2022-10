FCIN1908 / Inter in campo senza Lukaku: esami in corso per il via libera

Non è ancora chiaro se a Firenze ci sarà Romelu Lukaku: il belga non è in campo con i compagni, ma per un motivo ben preciso

Daniele Vitiello

L’Inter è tornata in campo nel pomeriggio. La sfida con la Fiorentina si avvicina e sarà importante farsi trovare pronti, per proseguire nel solco scavato dal doppio confronto col Barcellona. In casa nerazzurra non è ancora chiaro se a Firenze ci sarà Romelu Lukaku: il belga non è in campo con i compagni, ma per un motivo ben preciso.

In questo momento, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, sta svolgendo i controlli medici programmati nella giornata di ieri per chiarire il suo stato di forma. In caso di fumata bianca, si avvicinerebbe concretamente il momento del suo rientro in gruppo. Difficile, però, fare previsioni ad ora: l’attaccante sarà gestito con la massima prudenza, anche in vista del Plzen e dei prossimi impegni stagionali.