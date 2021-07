Genoa, Behrami: “Qui giovani interessanti. Vogliamo una squadra che gioca col cuore”

Le parole del centrocampista svizzero: "Non vedevo l'ora di rientrare dalle vacanze per iniziare a lavorare: il lavoro duro è nella mentalità"

Intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, Valon Behrami , centrocampista del Genoa, primo avversario in campionato dell'Inter , ha parlato così degli obiettivi del club rossoblu: «A livello di squadra vorrei contribuire a far vivere a questo club un campionato meno sofferto rispetto a quelli degli ultimi anni. Vorrei dare una mano al club a crescere ancora».

«Ci sono giovani molto molto interessanti. Ma è compito di noi esperti fare in modo che si inseriscano nel modo migliore, creando le condizioni perché possano crescere. Ad esempio dando una mano a ridurre il numero di partite delicate da affrontare, negli ultimi anni ne abbiamo vissute davvero troppe. Non vedevo l'ora di rientrare dalle vacanze per iniziare a lavorare: il lavoro duro è nella mentalità, nel dna di questo club. Non possiamo pensare al palleggio ma a un Genoa grintoso, che gioca con il cuore e che grazie a una grande condizione può arrivare a proporre bel gioco».