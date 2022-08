Behrami: “All’Inter lo stop di Lukaku può dare più energia: vi spiego”

A DAZN, l’ex centrocampista Valon Behrami ha parlato così del possibile forfait di Romelu Lukaku nel derby post infortunio: “Lukaku out nel derby? L’Inter perderebbe tanto, ma non è ancora il Lukaku che conosciamo tutti. Forse all’Inter può dare quel pizzico di energia in più, possono fare gli schemi della passata stagione”, le sue parole sullo stop di Big Rom.