Il Ct del Belgio: “Lukaku? L’Inter lo ha fatto maturare tanto. Per lui grande momento”

Roberto Martinez ha parlato dell'attaccante belga e del suo grado di maturazione dopo i due anni in nerazzurro con Conte

Roberto Martinez, ct del Belgio, in queste ore che separano dalla sua Nazionale dalla sfida in semifinale di Nations League con la Francia, ha parlato anche di Lukaku. «Ho iniziato a lavorare con lui quando aveva 19 anni. Come con qualsiasi giocatore, ho visto un'evoluzione», ha detto.