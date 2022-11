Il Belgio aspetta Lukaku: monitorato ogni giorno, ecco quando può tornare

L'attaccante nerazzurro è costretto a saltare le prime due gare del Belgio ai Mondiali per un problema fisico

Continua il calvario di Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter è stato convocato dal commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, per i Mondiali in Qatar, che hanno ufficialmente preso il via ieri, ma sarà costretto a saltare almeno le prime due gare della fase a gironi.