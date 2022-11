Belgio-Marocco con Lukaku e Hakimi dalla panchina: l’interista ha un piano

Non sono al meglio e la speranza per entrambi è di poter entrare almeno per uno spezzone di gara. Si legge sul Corriere dello Sport: "Lukaku in panchina, probabilmente lo stesso destino lo avrà Hakimi. Belgio-Marocco di oggi pomeriggio accende i contenuti anche per il possibile rientro di Big Rom in uno spezzone, il ct Martinez si è speso in un annuncio chiaro. Non è tutto: l’immagine che Lukaku ha voluto consegnare ai social, un frame del suo allenamento con il Belgio, è arricchita da una didascalia eloquente. «Nessuno lo vuole più di me».