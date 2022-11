Belgio, Martinez: “Conosco questo gruppo, saremo pronti per la Croazia”

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato subito dopo la sconfitta contro il Marocco ai microfoni di RTBF. Queste le sue parole: "E' un brutto risultato, il primo gol del Marocco su palla inattiva ha determinato il resto della partita. Sono sei anni che difendiamo quelle situazioni standard allo stesso modo, non ha niente a che fare con la nostra formazione. Devo guardare di nuovo il video, ma non c'era niente che non andasse nell'organizzazione o altro. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato abbastanza i nostri momenti positivi. Dopo il gol subito, la partita è cambiata radicalmente e non siamo stati abbastanza attenti con la palla da far male al Marocco. Non siamo entrati mai in zona gol per poter pareggiare. Dobbiamo stare insieme ora e diventare più forti. Conosco questo gruppo, saremo pronti per la Croazia".