Belgio, Nainggolan: “Il Mondiale è stato un flop. C’è bisogno di ringiovanire la rosa”

Eden Hazard ha annunciato il suo addio alla nazionale belga. Radja Nainggolan comprende la decisione del giocatore e si chiede se altri seguiranno il suo esempio. "Per la squadra il Mondiale è stato un flop, quindi penso che sia perfettamente logico che saluti. A 31 anni è giovane, ma dico: chapeau per il suo ragionamento. C'è bisogno di ringiovanimento e da capitano dimostra di voler collaborare".

"Vertonghen? Jan ha 35 anni. Se fossi in lui e venissi eliminato in modo così doloroso, smetterei subito. Ma se vuole continuare: ha tutta la mia comprensione. Anche lui non è stato male, quindi può ancora partecipare all'Europeo".