Belgio, Thierry Henry devolverà il suo stipendio in beneficenza

La lodevole iniziativa dell'ex attaccante francese che devolverà il suo stipendio in beneficenza

Si è fermata ai quarti di finale l'avventura del Belgio in questo Europeo. Partiti come una delle squadre favorite, i Red Devils sono stati eliminati dall'Italia di Roberto Mancini.

Dopo l'eliminazione, Thierry Henry devolverà il suo stipendio in beneficenza, come riporta l'Équipe. L'ex nazionale francese si è unito al Belgio in questo campionato europeo per aggiungere esperienza a una squadra che puntava in alto.