Marco Belinelli è intervenuto in diretta con Inter TV per sostenere la squadra nerazzurra nella semifinale di Coppa Italia: “Dopo 3-4 mesi di stop non sarà facile giocare, sarà complicato dal punto di vista fisico e mentale. Immagino che la voglia di riprendere potrà andare oltre queste cose. So che ci sarà una partita importante. In bocca al lupo all’Inter. Anche io non vedo l’ora di ricominciare”.

(Inter TV)