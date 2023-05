Bellanova a ITV: “Ringrazio i miei compagni, mi sono stati vicino. Ora pensiamo alla prossima”

Intervistato al termina del match vinto con il Sassuolo dai microfoni di InterTv Raul Bellanova. Queste le sue parole: "Prove generali per un gol? Era più un cross ma sono contento sia entrata, speriamo la prossima senza deviazione. Applausi alla sostituzione? So che non è un palcoscenico semplice e non un periodo facile, dalla gara contro la Juventus qualcosa è cambiato e ringrazio i miei compagni che mi sono sempre stati vicini. Sul 3 a 0 la gara era nel verso giusto e abbiamo rischiato di riaprirla. Ora siamo a un passo dal fare la storia ma sono contento che sia andata bene oggi, ci godiamo questa vittoria e pensiamo alla prossima"