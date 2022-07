Bellanova, gol da fenomeno contro il Novara: l’Inter si aspetta conferme già stasera

"Una lieta novità, l’unico acquisto fatto nel reparto fasce: Bellanova è arrivato dal Cagliari in prestito oneroso da tre milioni e un diritto di riscatto fra 12 mesi per ulteriori sette. Giovedì ha segnato un gol da fenomeno al volo al Novara, ma si attendono conferme in serate più difficili, già stasera. Anche perché la specializzazione di Bellanova a destra ha obbligato a traslocare a sinistra Matteo Darmian, l’uomo buono per ogni stagione".