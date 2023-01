TS – Bellanova, l’Inter riflette sul riscatto. Ritorno anticipato a Cagliari?

L'esterno destro classe 2000, arrivato a Milano in estate, non è ancora riuscito ad avere un impatto in nerazzurro

Il futuro di Raoul Bellanova è ancora tutto da scrivere: l'esterno destro classe 2000, arrivato all'Inter in estate in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, non è ancora riuscito ad avere un impatto significativo, e la dirigenza nerazzurra dovrà prendere una decisione su di lui. Tuttosport non esclude nemmeno un ritorno anticipato in Sardegna: "Bellanova, sul quale l'Inter riflette sul riscatto, è opzione anche se remota".