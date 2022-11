Italia Under 21, 25 convocati per l’amichevole con la Germania: c’è Bellanova

Il CT dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha convocato 25 giocatori per l'amichevole contro la Germania, in programma sabato 19 novembre

