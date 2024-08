Ai microfoni di DAZN, Raoul Bellanova, ex della serata di Inter-Atalanta a San Siro, ha raccontato le sensazioni dopo la vittoria dell'Inter

"Abbiamo subito un gol così dopo 4' e poi subito dopo un altro. La partita si è messa subito in salita. Ci sono tanti calciatori nuovi, dobbiamo trovare equilibrio. Non è certo l'esordio che speravo. Ho scelto l'Atalanta perché in questi anni ha dimostrato di avere un grandissimo progetto con grandi obiettivi".