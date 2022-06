Sky – Inter, Bellanova in pole per la fascia. Alternativa Udogie, ma costa troppo

L'Inter tratta per rinforzare l'attacco, ma qualcosa verrà fatto anche sulle corsie laterali. Il giocatore del Cagliari è il preferito

Non solo l'attaccante, Inter molto attiva sul mercato anche nella ricerca di un esterno. Dopo la partenza di Perisic, il club nerazzurro cerca un'alternativa a Gosens.

Secondo Sky Sport "C'è un nome per l'esterno, in pole per l'Inter c'è Bellanova che è stato riscattato dal Cagliari. Udogie un 'altra possibilità anche se ha un costo più alto".