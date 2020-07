Daily Express – Bellerin, futuro all’Arsenal incerto: addio possibile, Inter alla finestra

Il futuro di Hector Bellerin può essere lontano dall’Arsenal: l’esterno spagnolo, dopo nove anni trascorsi a Londra, non è più considerato un intoccabile, e in estate potrebbe cambiare aria nonostante un contatto in scadenza solamente il 30 giugno 2023. L’acquisto a titolo definitivo da parte dei Gunners di Cedric Soares potrebbe ridurre lo spazio a disposizione del classe ’95, e diversi club hanno già drizzato le antenne: tra questi, secondo il Daily Express, ci sarebbero Inter, Juventus e Siviglia.