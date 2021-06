Bellerin, il preferito di Inzaghi. E l’Inter può convincere l’Arsenal sul prestito

L'esterno ha bisogno di giocare e l'Arsenal potrebbe cederlo all'Inter per farlo rivalutare dopo il grave infortunio

Hakimi a breve sarà un nuovo giocatore del Psg e l'Inter ha individuato già il sostituto del marocchino. È Bellerin il prescelto di Inzaghi e del club nerazzurro che sta trattando con l'Arsenal per avere il laterale in prestito con diritto di riscatto.

"Il 26enne catalano esplora argomenti che, di solito, non hanno cittadinanza della narrazione dei calciatori. All’Inter piace questo spirito, ma interessano soprattutto i postumi fisici del guaio che gli ha cambiato la carriera. Prima di crollare in un maledetto derby col Chelsea nel gennaio 2019, Bellerin era uno dei migliori esterni su piazza, ma il successivo ritorno alla normalità è stato faticoso. I nerazzurri, però, lo hanno eletto a preferito nel dopo-Hakimi proprio perché contano di recuperarlo con la dovuta fiducia. Simone Inzaghi, suo grande fan, vorrebbe adattarlo al nuovo modulo: il 3-5-2 è un mondo nuovo per chi è cresciuto nella linea a 4 della cantera del Barça, lasciata a 16 anni quando Arsene Wenger si è invaghito di lui. Dal suo possibile ritorno al top passa anche l’eventuale decisione dei Gunners di digerire l’idea del prestito: rivalutare il capitale è prioritario per l’Arsenal, con in aggiunta la concessione del diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Cifra impensabile se l’Inter dovesse pagarla ora, ma tra un anno potrebbero esserci maggiori margini per allargare la borsa", spiega La Gazzetta dello Sport.