Bellinazzo: “Inter, Vidal può usufruire del Decreto Crescita. Il tema vero è…”

Ospite negli studi di Sky Sport 24, il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha parlato del Decreto Crescita che prevede una grossa riduzione delle tasse da pagare sugli stipendi dei calciatori che arrivano dall’estero: “Ci sono ben due misure molto vantaggiose: una è quella del Decreto Crescita, l’altra è quella che si applica a Cristiano Ronaldo perché consente di pagare soltanto 100 mila euro di tasse su tutti i redditi prodotti all’estero. CR7 è arrivato in Italia perché appunto aveva la possibilità di beneficiare di questa norma. Vidal è uno di quelli che possono usufruire del Decreto Crescita. Tutti quei giocatori che non stavano in Italia da due anni, presi dall’estero hanno la possibilità di rientrare in questo regime di grosso favore che in realtà per il giocatore cambia poco. Il tema vero è il grande risparmio fiscale per le società italiane, oggi il carico fiscale per le squadre della Premier è praticamente il doppio di quello dell’Italia. Un giocatore a cui dai 5 milioni di ingaggio netto a stagione, in Inghilterra, in Spagna e in Germania, in questo momento alla società ne costa 10 all’anno, in Italia 7,5. È anche il motivo che squadre come la Juve o l’Inter hanno riacquistato un certo appeal a livello internazionale“.

(Sky Sport)