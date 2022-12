Bellinazzo: “Juve, persi 550 mln in tre anni. Sanzioni UEFA? Difficile stabilire…”

Il giornalista ha parlato del momento del club bianconero alle prese con la questione bilancio

Eva A. Provenzano

«La Juve ha perso negli ultimi tre anni di pandemia, 550 mln. Molto dipenderà da come si chiuderà il prossimo bilancio e per ora Elkann ha escluso un aumento di capitale. Chiaro che si deve andare ad una riduzione dei costi quindi si dovrà rinunciare a qualche ingaggio importante e favorire l'ingresso in squadra di giovani, come sta accadendo tra l'altro». Marco Bellinazzo, ospite di Skysport, ha parlato di quanto sta accadendo in casa Juventus, dalle possibili sanzioni UEFA alla questione Ronaldo.

Sanzioni in vista dall'UEFA?

La Juve ha sottoscritto un gentleman agreement a qui ai prossimi tre anni. Evidentemente, se si dovessero riscontrare alterazioni contabili comprovate l'UEFA potrebbe intervenire e sanzionare perché il club bianconero avrebbe dimostrato dati non veri. Non so quanto l'UEFA possa stabilire autonomamente che un bilancio è falso.

-La vicenda Ronaldo resta la questione più alto a rischio?

Sì, se verrà dimostrata l'esistenza di quella carta e che era una contabilità parallela non messa a bilancio. Le plusvalenze non sono un problema oggettivo. Le inchieste si arenano sul fatto che non si possa stabilire a priori il prezzo di un cartellino. Il problema però è il bilancio.

-Inchiesta che coinvolgerà il sistema calcio Italia?

Potrebbe esserci qualche rilievo di responsabilità da parte della Procura Federale. Siccome la questione degli stipendi è della Juve, un contagio potrebbe esserci sulle plusvalenze. Ma su quelle la giustizia sportiva si è pronunciata dicendo che non si può fissare a priori il costo di un calciatore, i rischi di contagio sono pochi. A meno che non ci siano carte, documenti che dimostrano che due club si siano messi d'accordo.

(Fonte: SS24)