Bellinazzo: “Mbappé? Perez contento del no del Psg, non poteva permetterselo”

L'esperto di economica del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato della trattativa del Real Madrid per l'attaccante francese del Psg:

"Nemmeno il Real Madrid poteva permettersi di spendere oltre 160 milioni di euro per Mbappè e penso che Perez sia contento del rifiuto da parte del PSG. Così, se l'attaccante non rinnoverà con i parigini, il Real potrà prenderlo a zero la prossima stagione"