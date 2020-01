Bellinazzo: “Napoli, all’anno 20 mln dai biglietti stadio. L’Inter li fa con due gare di CL”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha confrontato così le entrate da stadio di Napoli e Inter: “Il San Paolo? Più di uno stadio di proprietà, si deve parlare di stadio di qualità con una serie di servizi per giustificare certi prezzi e poter incassare, quindi parliamo almeno di parcheggio, ristorazione di buon livello nei vari settori, allora puoi anche alzare i prezzi. Serviva una politica diversa quindi dal punto di vista delle strutture. Il Napoli fa 20mln di euro di entrate dallo stadio, l’Inter ad esempio le fa con due partite di Champions. Non c’è paragone, anche se si denota nel Napoli un miglioramento di entrate commerciali, oltre i 40mln di euro dopo anni che erano ferme intorno ai 30, ma ci sono potenzialità per fare di più”.