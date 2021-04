Inter, addio alla Superlega ratificato da Suning. “E non è un caso che…”

Il club nerazzurro ha deciso di sfilarsi dalla competizione, definendola ormai non più interessante

«Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall’Inter». E' con questa frase che l'Inter ha comunicato definitivamente la decisione di sfilarsi dalla Superlega, che si sta pian piano sgretolando in queste ore. Dopo i club inglesi, infatti, il club nerazzurro è ormai prossimo all'abbandono della nuova competizione: "E non è un caso che il muro delle italiane si sia sgretolato a partire dai nerazzurri - scrive La Gazzetta dello Sport -.

Juve e Milan, infatti, sono più coinvolte perché Ivan Gazidis (si sapeva) e Andrea Agnelli (a sorpresa) avevano lavorato con Florentino alla creazione del torneo. L’orizzonte diventa quindi sempre più oscuro. Se gli altri si ritirano, viene a mancare il “numero legale” per la Superlega. Inoltre Gabriele Gravina da lunedì obbligherà in ogni caso i club a impegnarsi con l’Uefa, se vogliono partecipare al campionato. L’addio nerazzurro è stato ratificato dalla proprietà cinese, così come per il Milan l’ultima parola spetta a Elliott. Se l’impegno dei cinesi era più superficiale, quello del fondo americano proprietario del Milan era invece un coinvolgimento diretto".