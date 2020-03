Bellinazzo: “Zhang sbaglia modi, ma dice una cosa sacrosanta. Decisione unanime, altrimenti…”

Il giornalista del Sole 24Ore Marco Bellinazzo è intervenuto nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati per parlare dell’emergenza Coronavirus e dei risvolti sul calcio:

“Spero che non escano dalla Lega senza una decisione con un calendario condiviso da tutti. Bisogna sedersi a un tavolo e stabilire le priorità. Ci troviamo di fronte a un virus con mortalità bassa, ma un livello di contagio e di ospedalizzazione alto. Bisogna evitare aggregazioni, come partite di calcio, che facilitino il contagio. Zhang sbaglia a dare del clown, errore di gioventù, ma dice una cosa sacrosanta. L’8 a porte chiuse e il 9 a porte aperte, ci state prendendo in giro. Lunedì scorso dopo il primo weekend di panico c’era le condizioni per fare la lista delle priorità e scegliere di giocare a porte chiuse. Una follia se si gioca a porte aperte Juve-Milan. Al di là di quale strada si segua, siccome è stato alterato l’equilibrio, serve decisione all’unanimità. Se uno dice no il campionato non può continuare”.