Bellucci: “Inter, c’è una gara che ha sbloccato tutto. Per lo scudetto dico…”

“L’Inter a inizio campionato la mettevo al primo posto per la vittoria dello scudetto e ora ha ripreso la marcia, è forte in qualsiasi reparto la squadra. I risultati fanno il resto, danno quella serenità. La partita col Barcellona ha sbloccato la situazione. Il Napoli deve stare attento in campionato al ritorno dei nerazzurri e a quello di Lukaku, che può risolvere le partite in qualsiasi momento. Anche chi non gioca mi sembra sia contento”, le sue parole sul momento dei nerazzurri.