Addio a Bellugi, l’Inter: “Ci lascia un grande interista. Ciao Mauro”

L'Inter si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa dell'ex calciatore nerazzurro Mauro Bellugi

Il calcio è in lutto per la scomparsa di Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter e Bologna, che ci ha lasciati a 71 anni. Al cordoglio di tutti i tifosi si è aggiunto anche quello del club nerazzurro, che tramite i propri canali ufficiali ha scritto: