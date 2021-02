Cerruti: “Non sappiamo da dove Bellugi abbia tifato Inter nel derby ma…”

Il ricordo del giornalista che ha parlato della passione nerazzurra dell'ex difensore scomparso a 71 anni

Il giornalista dell'ex calciatore nerazzurro ha scritto: "Tra le tante telefonate ricevute in questi mesi, una l’ha colpita più delle altre: quella di Massimo Moratti, il presidentissimo dell’Inter, che si era offerto di pagargli le protesi per le gambe. Il sogno di andare a Budrio per tornare a camminare non lo ha mai abbandonato, come non lo ha mai abbandonato la passione, anzi il tifo autentico per l’Inter, la squadra in cui era cresciuto nel settore giovanile, in camera con Oscar Damiani. Per questo aveva molto apprezzato la proposta di Marotta di rientrare nell’Inter con un ruolo da definire". Lo ha spiegato lo stesso ad dell'Inter che gli aveva chiesto di guardare un po' di partite per il club. Voleva consegnare lui al miglior attaccante il premio dedicato al suo amico Paolo Rossi. Voleva consegnarlo a Romelu Lukaku, tifava per lui. "Anche se per il suo ruolo aveva confessato di rivedersi in Bastoni, almeno in parte. Lontano da tutti, ma non dalla sua Inter, oggi avrebbe visto il derby sulla tv in fondo al letto, sperando in un altro successo come quel 2-0 del 1971. Invece non sappiamo dove abbia fatto il tifo durante il derby. Mentre sappiamo che non lo dimenticheremo mai. E allora addio grande Mauro e grazie per la lezione di coraggio che ci hai lasciato", ha concluso Cerruti.