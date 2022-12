Roma, si ferma Belotti: problema al flessore della coscia destra, a breve nuovi esami

Belotti ha avvertito nuovamente dolore al flessore nonostante non avesse in programma una sessione con il resto del gruppo squadra

Alla ripresa degli allenamenti, Belotti ha avvertito nuovamente dolore al flessore nonostante non avesse in programma una sessione con il resto del gruppo squadra. Dopo i controlli effettuati domenica aveva provato a spingere per un recupero più veloce, ma il fastidio alla ripresa è stato evidente. Per lui, adesso, ci saranno ancora terapie per provare ad archiviare definitivamente la problematica.