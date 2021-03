Torino-Inter, Belotti guarito dal covid: Nicola deciderà se portarlo in panchina

L'attaccante, dopo due settimane di stop a causa del coronavirus, potrà effettuare la visita per l'idoneità ed allenarsi con i compagni

Nei giorni scorsi si è parlato di lui pure in chiave Inter. Andrea Belotti non ha ancora rinnovato con il Torino e potrebbe in futuro finire nel mirino di diverse big tra cui anche la società nerazzurra. Ma prima del futuro c'è l'attualità della squadra granata.