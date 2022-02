Belotti in scadenza, Juric: “Vale ciò che ci siamo detti all’inizio. Il suo rientro…”

Negli ultimi mesi, il nome di Andrea Belotti è stato più volte accostato all’Inter per l’attacco. Così Juric sul suo futuro

Negli ultimi mesi, il nome di Andrea Belotti è stato più volte accostato all’Inter per l’attacco. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022 col Torino, il Gallo è tra i giocatori monitorati dai nerazzurri. Così l’allenatore granata Ivan Juric ha parlato del suo futuro: “Per me è sempre uguale la storia del contratto, quello che ci siamo detti all'inizio. Rientro? Lui ha fatto il suo programma di recupero e se tutto va bene da lunedì prossimo potrebbe allenarsi con la squadra. Vediamo in che condizioni sarà dopo il lungo stop. Ma settimana prossima può allenarsi in gruppo. Se merita di giocare, gioca. Non ci sono dubbi. Sono tutti allo stesso livello, chi è nostro e chi non è nostro. Sarebbe brutto altrimenti, a livello umano. Per me sono tutti uguali”, le sue parole.