Quanto sta fuori Belotti? Sky svela i tempi di recupero dopo l’infortunio

Il Gallo è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per un problema al perone: ecco quando tornerà a disposizione

Quando rientra il GalloBelotti dopo l'infortunio? In seguito al comunicato ufficiale diramato dal Torino, ecco i tempi di recupero stimati da Sky Sport per il centravanti granata: "Nessuna frattura quindi, solo un forte trauma contusivo. "Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico di recupero", prosegue il report medico pubblicato dal Torino. "La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica", conclude. I tempi per il rientro, quindi, non dovrebbero essere lunghissimi, la prima diagnosi era di 20 giorni e Belotti avrà modo di sfruttare questa sosta per le Nazionali per avvicinarsi al pieno recupero".