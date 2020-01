Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex difensore della Juventus Mehdi Benatia ha parlato così della lotta scudetto: “L’Inter sta facendo un grandissimo percorso e se non giocasse al cento percento l’Europa League concentrandosi sul campionato, la Juve rischierebbe un po’. Ma questa Juve, da anni, sa come si vince. Comunque è bello vedere una lotta così aperta per lo Scudetto”.