Serie A, Udinese-Sampdoria 0-1. Benevento-Crotone 1-1: Simy inguaia i campani

Alle 15 si sono giocate due partite: la Sampdoria vince in casa dell'Udinese, il Benevento subisce il pareggio del Crotone nel finale

Alle 15 si sono giocate due partite di Serie A: l'Udinese perde in casa con la Sampdoria, decide un rigore di Quagliarella. Il Benevento va in vantaggio con Lapadula, ma nei minuti di recupero del secondo tempo il Crotone pareggia con Simy. Ora per la squadra di Inzaghi diventa durissima per la permanenza in A.