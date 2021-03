FANTACALCIO – Benevento-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c’è Ribery dal 1′

Alle 18 al Vigorito andrà in scena Benevento-Fiorentina: ecco i 22 scelti dai rispettivi allenatori

Alle 18 al Vigorito andrà in scena Benevento-Fiorentina. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica a quota 26 punti e sono a caccia di punti salvezza. Prandelli lancia Ribery dal 1', mentre Pippo Inzaghi si affida a Gaich in attacco.