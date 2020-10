Benevento, Letizia: “Con Inter e Roma concesse tante palle gol. Vogliamo non accada più”

Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, tornando anche sulla sfida di qualche settimana fa con l’Inter. Domenica in programma il derby campano con il Napoli: “Domenica affronteremo una grande squadra – ha detto Letizia a Radio Crc – dovremo stare molto attenti in difesa, perché non vogliamo più concedere così tante palle gol come è successo in occasioni delle sconfitte contro Inter e Roma. Stiamo giocando bene, ma dobbiamo registrare qualcosa in fase passiva. La Serie A è tosta, ma il Benevento ha tutte le carte in regola per salvarsi. Anzi, il mio sogno è celebrare lo scudetto del Napoli e la salvezza del Benevento, così a fine stagione faremo una bella festa tutti insieme”.