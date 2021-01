Mercato, il Benevento non molla Pinamonti ma intanto pensa ad un ex Inter

Andrea Pinamonti resta un obiettivo del Benevento ma, qualora l’Inter non comprasse nessuno in attacco, il classe ’99 resterebbe a fare la quarta punta. “Senza un sostituto, difficilmente Conte se ne priverà”, conferma infatti il Corriere dello Sport che indica in Eder una possibile soluzione per il Benevento. L’ex attaccante di Inter e Sampdoria cerca un contratto di un anno e mezzo e questa è l’unica richiesta. “Il club sannita del presidente Vigorito sembra essere in leggero vantaggio, ma sulle tracce dell’attaccante con passaporto italiano ci sarebbero anche Parma e Udinese”.