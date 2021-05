Immobile sbaglia un rigore, Lazio-Torino finisce 0-0: granata salvi, Benevento in B

Finisce 0-0 il match tra Lazio e Torino, valido per il recupero della 25° giornata di campionato: la squadra di Nicola è salva

Finisce 0-0 il match tra Lazio e Torino, valido per il recupero della 25° giornata di campionato. Il match resta sul binario dell'equilibrio fin dall'inizio: nel finale, i biancocelesti hanno la grande chance di sbloccarla ma Ciro Immobile si fa parare il rigore da Sirigu, con il palo che respinge la conclusione dell'ex Toro dopo il tocco del portiere. Nel finale, al 97', Lazzari coglie anche un palo, pareggiando quello di Sanabria in avvio di ripresa. Quello maturato all'Olimpico è un pareggio fondamentale per i granata perché vale l'aritmetica salvezza: il Torino, infatti, sale a 36 punti, a +4 sul Benevento costringendo proprio la squadra di Inzaghi alla retrocessione e rendendo inutile l'incrocio tra granata e giallorossi all'ultima giornata.