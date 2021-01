UFFICIALE – Benevento, tre positivi al Covid: il comunicato del club

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Benevento ha annunciato che tre componenti tra staff medico e tecnico sono risultati positivi al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi. Ecco la nota della società:

“Il Benevento Calcio srl comunica che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Virus Sars Covid (…) un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico afferenti al gruppo squadra. La Società comunica che i tesserati in questione sono in isolamento fiduciario presso i propri domicili. Su autorizzazione dell’Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro“.

(Fonte: beneventocalcio.club)