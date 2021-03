Il Benevento supera la Juventus, l’account twitter dei campani non si tiene

Il Benevento supera le Juventus per 1 a 0 grazie alla rete messa a segno di Gaich ed espugna l'Allianz Stadium di Torino ribaltando i pronostici della vigilia

Calcio e social network, un binomio che procede di pari passo da qualche anno. Costanti gli aggiornamenti per i tifosi dai vari profili social di tutte le società sportive, molto - per non dire tutto - passa da un cinguettio, un post su facebook, su instagram. Dalle presentazioni dei giocatori alle dichiarazioni nel post partita alla semplice cronaca di una partita. Siamo abituati a leggere - spesso - i risultati e i marcatori di un match aprendo un qualunque social. Cosi, l'account del Benevento, che oggi ha espugnato l'Allianz Stadium di Torino, celebra il momento del triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria dei campani.